Llamó al Técnico de Teléfonos y lo Privó de la Libertad en BC; Esto se Sabe

La Policía Municipal de Tijuana detuvo el pasado 13 de abril a una persona señalada como presunto responsable del delito de privación ilegal de la libertad, luego de atender un reporte en la colonia Villegas, perteneciente a la delegación San Antonio de los Buenos. De acuerdo con el informe, la intervención ocurrió tras una llamada recibida por la Central de Radio, en la que se alertaba que una persona se encontraba retenida contra su voluntad dentro de un domicilio de la zona.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con el reportante, quien señaló que su hijo permanecía al interior de una vivienda cercana sin poder salir, por lo que condujo a los agentes hasta el inmueble. Durante la aproximación, los policías escucharon a una persona pedir auxilio desde el interior, situación que motivó la intervención inmediata para verificar lo ocurrido.

Detuvo a la víctima porque presuntamente estaba robando información de sus tarjetas.

Dentro del domicilio fue localizado un hombre que manifestó haber sido contratado para realizar reparaciones de teléfonos celulares. Según su testimonio, una vez concluido el trabajo, el presunto responsable le impidió retirarse del lugar. La víctima indicó además que logró comunicarse con su padre para solicitar ayuda, y precisó que permaneció privada de la libertad durante aproximadamente una hora.

Se llevó a cabo el aseguramiento de Ezequiel “N”, de 22 años de edad, quien fue señalado en el sitio como la persona que habría retenido al afectado. Conforme a la información recabada por los agentes, el detenido refirió que tomó la decisión de impedir que la víctima se retirara al sospechar que presuntamente estaba robando información de sus tarjetas bancarias mientras realizaba las reparaciones.

Este señalamiento dio pie a la actuación policial y al inicio de las diligencias correspondientes. Tras la intervención, los elementos municipales dieron aviso a la Fiscalía General del Estado.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, mientras la Fiscalía será la encargada de determinar su situación jurídica con base en las investigaciones y los testimonios obtenidos en torno a los hechos ocurridos en la colonia Villegas.

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