Hallan Cuerpo Envuelto en Lona en Camino de Terracería en Tijuana; Tenía Huellas de Violencia

Este lunes 13 de abril fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en la colonia Campestre Murúa, en el Distrito Centenario, en Tijuana. El hallazgo se reportó alrededor de las 08:14 horas sobre la calle Angostura y Sinaloa, luego de que transeúntes detectaran un objeto sospechoso abandonado en la vialidad y alertaran a las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo fue encontrado sobre el camino, envuelto en una lona de plástico color azul y dentro de una bolsa de tela del mismo color, asegurada con un lazo a la altura de los pies y del tórax. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la víctima ni el sexo de la persona localizada.

Tras recibir el reporte, elementos de seguridad acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo, procediendo de inmediato al aseguramiento del área para preservar la escena y permitir el inicio de las diligencias correspondientes.

Según las autoridades la víctima tenía huellas de violencia.

Las autoridades señalaron que la persona presentaba visibles signos de violencia y que el cuerpo fue abandonado entre las calles Elota y Angostura, en una zona descrita como un camino de terracería dentro de la colonia Campestre Murúa.

Luego de la confirmación del hallazgo, el perímetro fue resguardado mientras personal investigador realizaba las actuaciones necesarias para el levantamiento de indicios y el seguimiento del caso.

Por el momento, la persona permanece sin identificar y el hecho continúa bajo investigación, mientras las autoridades trabajan en el esclarecimiento de lo ocurrido en esta zona de la ciudad.

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Información de Atenas Gómez | N+

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