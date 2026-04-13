Guardia es Detenido por Presunto Robo de Dinero en Notaría de Ensenada

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) aseguraron a un hombre identificado como Edgar “N”, de 51 años de edad, por su presunta relación con un probable robo calificado ocurrido en una notaría ubicada en la zona centro de Ensenada. La intervención se realizó el pasado domingo 12 de abril, luego de un reporte recibido a través del sistema de emergencias 911.

De acuerdo con el informe policial, alrededor de las 08:00 horas los agentes se trasladaron a un inmueble localizado sobre la calle Moctezuma, entre Sexta y Séptima, tras recibir un aviso relacionado inicialmente con una probable extorsión telefónica al interior del establecimiento.

En el sitio, los oficiales se entrevistaron con un empleado de seguridad, quien relató que durante la noche anterior, aproximadamente a las 22:00 horas, recibió llamadas de una persona que se hizo pasar por representante de la notaría. Según su testimonio, le ordenaron abrir una oficina, retirar dinero en efectivo y realizar diversos depósitos bancarios.

Posteriormente, el trabajador indicó que, tras cumplir con esas instrucciones y recibir la orden de destruir los comprobantes, comenzó a notar inconsistencias en lo sucedido, por lo que solicitó apoyo a través del número de emergencias.

El guardia presuntamente recibió una llamada donde le indicaron tomar el dinero.

Al lugar arribó la administradora del establecimiento, quien reportó daños en la propiedad y un faltante de dinero en efectivo, señalando directamente al empleado como la persona que realizó dichas acciones dentro del inmueble.

Con base en ese señalamiento y los hechos reportados, los oficiales procedieron al aseguramiento de Edgar “N”, informándole el motivo de su detención, colocándole candados de manos y dándole lectura de sus derechos conforme al protocolo policial.

Asimismo, se realizó el aseguramiento de dinero en efectivo, moneda extranjera y comprobantes bancarios presuntamente relacionados con los hechos. También se iniciaron las actas correspondientes, la cadena de custodia y el acordonamiento del área, además de solicitar la intervención de peritos para el procesamiento de la escena.

Finalmente, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la corporación para su certificación médica y posteriormente turnado ante la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

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Información de Patricia Lafarga | N+

RCP