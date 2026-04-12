Fuerte Accidente Automovilístico Deja a Madre e Hija Heridas en en El Sauzal, Ensenada

Un accidente vehicular registrado en la delegación de El Sauzal dejó como saldo dos personas lesionadas, entre ellas una menor de 13 años, además de la detención del presunto responsable.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 104, donde paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a una menor y a su madre

Ambas fueron trasladadas a una clínica para recibir atención médica, tras presentar lesiones derivadas del impacto.

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Detienen a conductor

En el lugar, autoridades detuvieron al conductor del vehículo señalado como presunto responsable del accidente.

De acuerdo con el reporte de Bomberos, el llamado de emergencia se recibió alrededor de las 12:51 horas por la colisión de un sedán.

Al sitio acudieron unidades de la estación Obregón, así como personal de la División de Rescate Urbano y el Jefe de Batallón, quienes continúan trabajando en el área.

El accidente ha generado tráfico lento en la zona, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.

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Información Patricia Lafarga

APG