Muere Hombre tras Llave de Estrangulación en Gimnasio de Tijuana; Hay un Detenido

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana aseguraron a un hombre como presunto responsable de la muerte de una persona al interior de un gimnasio ubicado en la colonia El Dorado Residencial.

El incidente ocurrió en el establecimiento, donde agentes que realizaban un recorrido de vigilancia fueron alertados por un hombre que solicitaba ayuda desde el lugar.

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Atención de emergencia

Al ingresar, los oficiales localizaron a una persona inconsciente, mientras paramédicos de la Cruz Roja Mexicana realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), sin lograr salvarle la vida.

De acuerdo con el reporte, la víctima se encontraba entrenando jiu jitsu con otro practicante, identificado como Joshua “N”, de 27 años, quien presuntamente aplicó una llave de estrangulación.

Detención del presunto responsable

Tras lo ocurrido, los agentes procedieron a la detención del señalado, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su situación legal.

La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes, mientras autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos.

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