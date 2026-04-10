Localizan Cuerpo en Canalización del Río en Tijuana Durante Jornada de Búsqueda
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El hallazgo se confirmó tras ubicar un cráneo entre la maleza, lo que permitió identificar la presencia de restos humanos en la zona
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Durante una jornada de búsqueda realizada la mañana de este viernes, el colectivo “Todos Somos Erick Carrillo” localizó un cuerpo calcinado en la canalización del Río Tijuana.
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Hallazgo durante jornada de búsqueda
De acuerdo con información del fundador del colectivo, Eddy Carrillo, el hallazgo se confirmó tras ubicar un cráneo entre la maleza en la zona, lo que permitió identificar la presencia de restos humanos.
De manera preliminar, se presume que los restos corresponden a una persona del sexo masculino, aunque serán las autoridades quienes confirmen la identidad.
Zona con antecedentes
Integrantes del colectivo señalaron que en esta área han sido localizados más de 150 cuerpos desde el año 2019, lo que evidencia la problemática en la región.
Tras el hallazgo, la zona quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de realizar las diligencias correspondientes.
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Información Carolina Vázquez
APG