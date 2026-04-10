Fuerte Operativo en Mexicali tras Agresión a Policía y Ataque Armado a Estación

Un amplio operativo de seguridad se desplegó la mañana de este viernes en la colonia Carranza, en Mexicali, luego de la agresión a una agente policial y un posterior ataque armado contra una estación de policía.

Agresión a oficial

De acuerdo con información preliminar, una agente de la patrulla ecológica de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) resultó lesionada tras acudir a un reporte por música alta en un domicilio ubicado en la calle G y 88.

La oficial fue presuntamente agredida con una botella de vidrio, por lo que tuvo que ser trasladada para recibir atención médica.

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Ataque armado

Minutos después, sujetos realizaron detonaciones con arma de fuego de alto calibre dirigidas hacia la estación de policía de la zona Carranza, lo que provocó una rápida movilización de corporaciones.

Despliegue de seguridad

En la zona se mantienen más de 20 unidades de distintas corporaciones, incluyendo elementos de la DSPM, Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ejército Mexicano.

De manera preliminar, se reporta al menos una persona detenida por hechos relacionados con disparos registrados durante la madrugada.

Autoridades mantienen resguardada la escena y se encuentra en proceso la autorización para realizar un cateo en el domicilio vinculado a los hechos.

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Información Kitzia Flores

APG