Frustran Caso de “Mula Ciega” y Detienen a Dos en Presuntos Implicados en Tijuana

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana lograron frustrar un caso de la modalidad delictiva conocida como “mula ciega” y detuvieron a dos personas presuntamente involucradas, tras un operativo que inició en la colonia Castillo y concluyó en la Zona Norte del municipio.

De acuerdo con el reporte, los hechos se originaron cuando un ciudadano estadounidense alertó al 9-1-1 sobre una maleta sospechosa localizada en la cajuela de su vehículo, tras realizar una revisión preventiva.

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Hallazgo de sustancia en cajuela

Al inspeccionar el automóvil, los agentes localizaron una mochila con seis paquetes envueltos, que contenían una sustancia con características similares a la cocaína.

Con apoyo del sistema de monitoreo, autoridades lograron identificar el momento en que los presuntos responsables colocaron la maleta en el vehículo, dando seguimiento a su ruta de escape.

Operativo y detención de presuntos implicados

Mediante un operativo coordinado, se logró ubicar un vehículo que coincidía con las características captadas en cámaras, en el que viajaban dos personas.

Los detenidos fueron identificados como Ilda “N”, de 45 años, y Ramón “N”, de 40, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad federal para determinar su situación legal.

Autoridades destacaron la importancia de revisar constantemente los vehículos y reportar cualquier objeto sospechoso, a fin de evitar ser víctimas de esta modalidad delictiva.

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