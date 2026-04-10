Detienen a Sujeto por Portar Cuchillo Durante Riña en Ensenada; Esto Pasó

Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) detuvieron a un joven señalado por presuntas lesiones y portación de arma prohibida, luego de atender un reporte ciudadano por una riña en la zona de Valle de las Palmas, en Ensenada. Los hechos fueron reportados cerca de las 16:21 horas del miércoles 8 de abril, de acuerdo con información emitida por el C5 Baja California.

Según el reporte, se alertó sobre una supuesta pelea entre cuatro personas que presuntamente portaban objetos punzocortantes. Tras recibir el aviso, las unidades de seguridad se trasladaron al cruce de la avenida Mario Leyva e Isidro Ríos, donde iniciaron la atención del incidente y recabaron información en el lugar.

Detienen a hombre por presuntamente amenazar con cuchillo a otro durante riña en Ensenada.

Al arribar, los agentes se entrevistaron con la persona afectada, quien señaló directamente a uno de los involucrados como la persona que presuntamente lo amenazó con un cuchillo. A partir de este señalamiento, se procedió a realizar una inspección preventiva al sospechoso.

Las autoridades informaron que el señalado fue identificado como Angel Isaac “N”, de 18 años y originario de Ensenada. Durante la revisión, los agentes localizaron entre sus pertenencias un cuchillo metálico, lo que reforzó el señalamiento realizado por la persona afectada.

Con base en el hallazgo del arma y la acusación directa, los elementos procedieron a su detención por los probables delitos de lesiones y portación de arma prohibida, siguiendo los protocolos de actuación policial establecidos para este tipo de casos.

Por su parte, la persona afectada indicó que acudiría por sus propios medios a presentar la denuncia formal ante la autoridad competente, mientras el caso permanece bajo seguimiento ministerial en Ensenada.

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Información de Diego Robles | N+

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