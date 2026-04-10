Vinculan en Ensenada a Sujeto por Presuntamente Apuñalar a Hombre 33 Veces

La Fiscalía Regional de Ensenada obtuvo la vinculación a proceso de Eliu Asdiel “N” por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, derivado de hechos ocurridos el pasado 24 de marzo de 2026 en la colonia Territorio Sur. La resolución fue emitida por un juez de control, luego de que el Ministerio Público presentara datos de prueba suficientes sobre la agresión.

De acuerdo con la investigación, el ataque se registró alrededor de las 13:20 horas al interior de un domicilio ubicado en dicha colonia, donde presuntamente el imputado agredió a un hombre con un arma punzocortante con la intención de privarlo de la vida. Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y realizaron la detención del presunto responsable.

Hombre es vinculado por presuntamente apuñalar a otro 33 veces en Ensenada.

En los primeros datos integrados al caso, se establece que la víctima sufrió múltiples lesiones durante la agresión, por lo que el asunto fue turnado ante la autoridad ministerial para el seguimiento de las investigaciones y la presentación del caso ante el juez.

La víctima resultó con 33 lesiones, clasificadas como aquellas que ponen en peligro la vida, requieren hospitalización y tardan más de quince días en sanar, lo que sustentó la acusación por tentativa de homicidio calificado.

Durante la audiencia correspondiente, el juez determinó vincular a proceso al imputado y, como medida cautelar, impuso prisión preventiva, por lo que Eliu Asdiel “N” permanecerá internado mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.

El caso permanece en etapa de investigación complementaria, con el imputado bajo prisión preventiva y la víctima considerada lesionada de gravedad tras los hechos ocurridos en marzo pasado en Ensenada.

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Información de Patricia Lafarga | N+

RCP