Sustraen a Menor tras Homicidio en Colonia Hidalgo de Mexicali; Esto Sabemos del Caso

Un ataque armado registrado en un domicilio de la colonia Hidalgo, en Mexicali, dejó como saldo un hombre sin vida y la activación de una Alerta Amber por la sustracción de un menor de 2 años.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes 10 de abril en un domicilio ubicado sobre la avenida De la Patria, donde sujetos armados dispararon contra un hombre, quien fue identificado como tío del menor.

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Sustracción del menor

Durante la agresión, el niño fue sustraído por una mujer que huyó del lugar a bordo de un vehículo tipo sedán color blanco, lo que generó una movilización inmediata de autoridades.

El hecho cobró relevancia en redes sociales tras difundirse un video en el que se observa el momento en que varios hombres y una mujer perpetran el ataque.

Localización del menor

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Baja California, el menor, identificado como Daniel Eduardo, fue localizado con vida tras un operativo de búsqueda coordinado con autoridades de Estados Unidos.

Autoridades informaron la detención de Selina “N”, de 31 años, señalada como presunta autora intelectual del homicidio y de la sustracción del menor.

Operativo y aseguramiento

La detención se realizó en un domicilio del fraccionamiento Quintas del Rey, donde la mujer fue localizada en posesión de dosis de droga, en un operativo conjunto entre la Fuerza Estatal y la Fiscalía General del Estado.

De manera preliminar, se indicó que la detenida no contaba con la custodia legal del menor, mientras que autoridades confirmaron que ya fueron ubicados los presuntos cómplices, por lo que se espera su pronta captura.



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Información Kitzia Flores

APG