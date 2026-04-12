Balean a Agente Estatal en Tienda de la Colonia Guaycura en Tijuana; Hay Dos Heridos

Un agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) resultó lesionado por proyectil de arma de fuego la mañana de este domingo en la colonia Guaycura, en la delegación Cerro Colorado de Tijuana.

De acuerdo con información de la Agencia Estatal de Investigación, el reporte se recibió a las 11:07 horas, indicando que una persona había sido herida dentro de una tienda ubicada sobre la calle Comondú.

Dos personas lesionadas

Al arribar al lugar, autoridades localizaron a dos personas lesionadas: un hombre de aproximadamente 38 años, identificado como elemento activo de la FESC, y una mujer de 52 años de edad.

Ambos heridos fueron trasladados de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre los responsables ni las circunstancias del ataque, por lo que autoridades mantienen las investigaciones correspondientes.

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Información Antonio Álvarez

APG