Ataque Armado en Fiesta Familiar deja Un Hombre y Un Menor Heridos en Ensenada
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Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo en la colonia Sexto Ayuntamiento, mientras las víctimas convivían en un domicilio particular.
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Un ataque armado registrado durante una fiesta familiar dejó como saldo dos personas gravemente lesionadas, entre ellas un menor de edad, en el municipio de Ensenada.
La agresión ocurrió la madrugada de este domingo en un domicilio ubicado sobre la calle Rodolfo Armenta, en la colonia Sexto Ayuntamiento, donde las víctimas se encontraban conviviendo.
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Lesión tras agresión armada
De acuerdo con información preliminar, los heridos fueron identificados como Saúl Bladimir, de 17 años, y Mario Antonio, de 26 años.
Ambos fueron trasladados en vehículos particulares a la Cruz Roja de la colonia Moderna, donde recibieron atención inicial antes de ser canalizados a un hospital. Se reporta que su estado de salud es grave.
Según los primeros reportes, los agresores habrían disparado desde un vehículo contra los asistentes para posteriormente huir del lugar.
Operativo de búsqueda
Tras el ataque, elementos del Ejército Mexicano implementaron un operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables.
Hasta el momento, no se reportan personas detenidas relacionadas con estos hechos, mientras autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.
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Información Patricia Lafarga
APG