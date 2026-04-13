¿Qué se Sabe de la Pipa de Gas LP Volcada en la Carretera Transpeninsular?

La mañana del pasado domingo se registró la volcadura de una pipa cisterna de gas LP sobre la carretera federal, a la altura del kilómetro 111 del tramo El Rosario-Cataviña, al sur de la delegación de El Rosario, en San Quintín. El accidente movilizó a elementos de la Subdirección de Bomberos del Primer Ayuntamiento, quienes acudieron como primeros respondientes para atender la emergencia y asegurar la zona.

De acuerdo con la información proporcionada por el subdirector de Bomberos, la unidad accidentada circulaba de norte a sur cuando ocurrió la volcadura. Tras recibir el reporte, personal de Bomberos se trasladó al sitio.

Al arribar al lugar, los rescatistas localizaron la pesada unidad volcada sobre la carretera y confirmaron que se trataba de una pipa de gas LP. Inmediatamente iniciaron labores de inspección y seguridad para descartar riesgos mayores en la zona.

Detectaron un derrame de combustible proveniente de la pipa volcada.

Se informó que no se detectaron fugas activas en el tanque, lo que permitió evitar una situación de mayor peligro. Sin embargo, sí se reportó derrame de combustible sobre la carretera transpeninsular, por lo que el área permaneció resguardada durante aproximadamente dos horas hasta el arribo de la Guardia Nacional, División Caminos.

Posteriormente, fue necesario el apoyo de otro transporte de carga perteneciente a la misma empresa gasera para realizar el trasiego del hidrocarburo contenido en la unidad accidentada, maniobra que permitió continuar con las acciones para retirar la pipa volcada.

En cuanto al conductor, el operador fue valorado en el sitio por el paramédico, quien determinó que no presentaba lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

La atención del accidente concluyó con el aseguramiento de la zona y la intervención de las autoridades carreteras, mientras continúan las maniobras relacionadas con la unidad volcada en el tramo El Rosario-Cataviña.

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Información de Diego Robles | N+

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