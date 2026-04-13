¿Quién era Silvano Méndez, Agente de SSCBC Asesinado Durante su Día Libre en Tijuana?

La mañana del pasado domingo 12 de abril fue asesinado Silvano Méndez, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, durante un ataque armado registrado en la colonia Guaycura, en Tijuana. De acuerdo con la información oficial, el agente, de aproximadamente 35 años de edad, fue ultimado frente al establecimiento de un familiar mientras se encontraba en su día de descanso.

El titular de la corporación, Laureano Carrillo, confirmó que el elemento formaba parte del Escuadrón Violeta y que al momento de la agresión no realizaba actividades laborales. Precisó que el ataque ocurrió al exterior de un negocio familiar, donde el oficial se encontraba cuando fue sorprendido por los agresores.

¿Quién era Silvano Méndez, oficial asesinado en Tijuana?

Según lo informado, Silvano Méndez tenía más de dos años dentro de la corporación estatal y contaba con apenas dos meses asignado al Escuadrón Violeta, luego de haberse desempeñado previamente como seguridad privada de la síndica procuradora del municipio de Tecate.

Las autoridades detallaron que el homicidio ocurrió en un contexto ajeno a sus funciones operativas del momento, al encontrarse fuera de servicio. Asimismo, durante el ataque armado resultó lesionada una mujer de 52 años.

La SSCBC ofrecerá ayuda con los gastos a las familias del agente asesinado y la mujer herida.

Conforme avanzan las investigaciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California informó que brindará apoyo a la familia del oficial fallecido, particularmente en gastos funerarios y otras necesidades derivadas del proceso de duelo.

De igual forma, se indicó que también se ofrecerá asistencia a la mujer lesionada y a sus familiares, como parte del acompañamiento institucional derivado del ataque registrado en la colonia Guaycura.

Hasta los últimos reportes, no se había informado sobre personas detenidas en relación con este homicidio, por lo que el caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.

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Información de Miguel Martínez | N+

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