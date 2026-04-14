Reportan Amenaza de Bomba en Campus Mexicali de la UABC; Activan Operativo
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Elementos de Bomberos y personal militar acudieron al sitio para implementar un operativo de revisión
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Una amenaza de bomba fue reportada en el campus Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y fuerzas de seguridad.
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Activan protocolo
Tras el reporte, elementos del cuerpo de Bomberos y personal militar desplegaron un operativo en el lugar para atender la situación y descartar riesgos.
El campus donde se registró la amenaza alberga instalaciones como la Facultad de Artes, la Facultad de Idiomas y el Laboratorio de Energías Renovables.
Revisión en curso
Autoridades realizan inspecciones en los edificios para garantizar la seguridad de estudiantes, personal docente y administrativo.
Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, mientras continúa el operativo en la zona.
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Información David Mena
APG