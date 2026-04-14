Reportan Amenaza de Bomba en Campus Mexicali de la UABC; Activan Operativo

Una amenaza de bomba fue reportada en el campus Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y fuerzas de seguridad.

Nota relacionada: Hallan Cuerpo Envuelto en Lona en Camino de Terracería en Tijuana; Tenía Huellas de Violencia

Activan protocolo

Tras el reporte, elementos del cuerpo de Bomberos y personal militar desplegaron un operativo en el lugar para atender la situación y descartar riesgos.

El campus donde se registró la amenaza alberga instalaciones como la Facultad de Artes, la Facultad de Idiomas y el Laboratorio de Energías Renovables.

Revisión en curso

Autoridades realizan inspecciones en los edificios para garantizar la seguridad de estudiantes, personal docente y administrativo.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, mientras continúa el operativo en la zona.

Historias recomendadas:

Información David Mena

APG