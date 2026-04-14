Localizan Cuerpos Envueltos en Plástico en Distintos Puntos de Carretera de San Quintín

Localizan cuatro cuerpos envueltos en plástico transparente en distintos puntos de la carretera Transpeninsular, en la delegación de El Rosario, al sur del municipio de San Quintín, Baja California.

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Hallazgos en distintos puntos

De acuerdo con información oficial, el primer hallazgo se reportó a la altura del kilómetro 67, mientras que los restantes fueron ubicados en los kilómetros 68, 74 y 77 del mismo tramo carretero.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno, quienes procedieron al acordonamiento de las zonas para resguardar la escena.

Investigación en curso

Autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos, así como las investigaciones para esclarecer los hechos.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de las víctimas ni posibles responsables.

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Información Diego Robles

APG