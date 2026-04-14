Desaparecen Madre y sus Dos Hijos Pequeños tras Salir de su Casa en Ensenada

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda para localizar a Alejandra Judith Ibarra Gutiérrez, de 33 años de edad, así como a los menores Kevin Alejandro Ibarra Gutiérrez, de 13 años, y Brandon Gael Sosa Ibarra, de 7 años, quienes fueron vistos por última vez el pasado 25 de enero de 2026 en la ciudad de Ensenada, Baja California.

De acuerdo con la información oficial, madre e hijos salieron de su domicilio ubicado en la colonia Ignacio Allende y desde ese momento se desconoce su paradero. La pesquisa fue difundida por la autoridad estatal con el objetivo de solicitar la colaboración de la comunidad para obtener información que permita dar con su ubicación.

Desaparecen madre e hijos en Ensenada tras salir de su casa.

La Fiscalía precisó los datos de la madre, Alejandra Judith Ibarra Gutiérrez, y mencionó que junto con sus dos hijos no se tiene conocimiento sobre su ubicación desde finales de enero. La autoridad no proporcionó mayores detalles sobre las circunstancias de la desaparición, limitándose a informar que salieron de su domicilio en la colonia Ignacio Allende, en Ensenada.

A mitad del reporte, se resaltan las características físicas de Alejandra Judith, difundidas para facilitar su pronta localización:

Estatura: 1.70 metros

Peso: 80 kilogramos

Complexión: robusta

Tez: morena clara

Cabello: chino, color castaño

Ojos: café

Señas particulares: lunares pequeños en la cara

Asimismo, la ficha incluye a sus hijos:

Kevin Alejandro Ibarra Gutiérrez, 13 años

Brandon Gael Sosa Ibarra, 7 años

Finalmente, se informó que cualquier información puede comunicarse a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, Zona Ensenada, además del número de emergencias 911 o mediante denuncia anónima al 089, mientras continúan las labores de búsqueda por parte de la autoridad correspondiente.

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Información de Patricia Lafarga | N+

RCP