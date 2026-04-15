Detienen a Hombre con Presunta Droga y Antecedentes de Robo en Comercios de Tijuana
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Un hombre fue detenido en la colonia Calete, en Tijuana, por posesión de sustancias prohibidas
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Elementos de la Policía Municipal aseguraron a un hombre en posesión de sustancias prohibidas, quien además es señalado como presunto responsable de diversos robos a comercios en la colonia Calete y zonas aledañas.
La detención se realizó la madrugada del martes 14 de abril, durante un operativo preventivo implementado por agentes municipales en dicha colonia.
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Sustancias aseguradas
Durante la intervención, los oficiales localizaron a José Martín “N”, a quien tras una revisión precautoria le encontraron 22 envoltorios de plástico con una sustancia similar a la droga conocida como cristal.
Posible vínculo con robos
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), el detenido es señalado como presunto responsable de un robo a una cafetería de la zona, de donde habría sustraído diversos artículos y dinero en efectivo.
Autoridades exhortaron a la ciudadanía que considere haber sido víctima de esta persona a acudir ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.
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APG