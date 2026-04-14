Estudiante Denuncia Presunto Abuso en Canchas del CBTIS 41 de Ensenada; Esto se Sabe del Caso

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación por un presunto caso de abuso sexual en agravio de una estudiante de preparatoria, ocurrido presuntamente al interior del CBTIS 41, específicamente en el área de las canchas.

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De acuerdo con la denuncia presentada por la madre de la menor, el señalamiento apunta a una persona que presuntamente no pertenece a la comunidad estudiantil del plantel, por lo que solicitó que los hechos sean esclarecidos y se castigue al responsable conforme a la ley.

Estudiante del CBTIS 41 denuncia haber sufrido un presunto abuso en canchas del plantel.

Según el testimonio de la madre, los hechos fueron reportados a las autoridades durante la mañana del día 26, alrededor de las 10:00 horas, cuando acudieron los elementos correspondientes para iniciar el procedimiento. Posteriormente, la menor fue trasladada a la Fiscalía de El Aguajito para su certificación, donde, según relató, le informaron que el caso no se integraría únicamente como abuso, sino como una denuncia por violación.

En la primera parte del caso también se expone el impacto emocional que la situación ha tenido en la estudiante. La madre relató cambios importantes en el comportamiento de su hija, al señalar que después de lo ocurrido dejó de mostrarse como antes, con episodios de aislamiento, falta de apetito y desinterés por actividades cotidianas que antes realizaba con normalidad.

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La madre indicó que acudió a dialogar con el director para pedir explicaciones y solicitar apoyo para localizar a la persona señalada. Expresó además la frustración que enfrenta al observar el deterioro emocional de su hija tras el hecho denunciado.

¿Qué dijeron las autoridades educativas tras la denuncia de presunto abuso en el CBTIS 41?

Por su parte, el director del CBTIS 41 informó que el plantel ha brindado atención conforme a los protocolos establecidos y aseguró que desde el semestre pasado ya se contemplaba el reforzamiento de las medidas de seguridad. Detalló que anteriormente el plantel contaba con entre ocho y nueve cámaras de vigilancia en áreas limitadas, y que recientemente fueron instaladas 25 cámaras adicionales.

De acuerdo con lo señalado por la dirección, esta ampliación permitirá una mayor cobertura tanto dentro del plantel como en zonas exteriores, incluyendo el parador donde estudiantes esperan el transporte, principalmente en horario nocturno.

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Finalmente, las autoridades educativas mencionaron que colaboran con las instancias correspondientes, mientras la Fiscalía General del Estado continúa con la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades legales que correspondan. El caso permanece en proceso de integración y seguimiento por parte de la autoridad ministerial.

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Información de Patricia Lafarga | N+

RCP