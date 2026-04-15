Suben Costos en Casetas en Baja California: ¿De Cuánto Fue el Aumento?

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) aplicó un incremento en las tarifas de peaje en diversas autopistas del país, incluyendo las principales vialidades de Baja California, el cual entró en vigor el pasado 13 de abril.

El ajuste forma parte de la actualización anual de la red carretera federal y contempla un aumento promedio cercano al 4.7%, con el objetivo de cubrir costos de operación y mantenimiento de la infraestructura.

Así quedaron algunas casetas en Baja California

En la autopista escénica Tijuana–Ensenada, una de las más transitadas del estado, el peaje para automóviles quedó en aproximadamente:

Playas de Tijuana: de 47 a 50 pesos

Rosarito: de 47 a 49 pesos

San Miguel (Ensenada): de 51 a 53 pesos

En el total del tramo Tijuana–Ensenada, el costo alcanza los 152 pesos para automóviles.

Por su parte, en la autopista La Rumorosa–Tecate, el peaje para autos se fijó en alrededor de 108 pesos tras el ajuste.

El incremento impacta directamente a residentes, trabajadores y turistas que utilizan diariamente estas vialidades, especialmente en rutas clave como:

Corredor Tijuana–Rosarito–Ensenada

Autopista escénica

Ruta Tecate–La Rumorosa

¿Por qué suben las casetas?

De acuerdo con CAPUFE, el aumento responde a la necesidad de mantener en condiciones óptimas las carreteras, así como garantizar su operación y conservación a largo plazo

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