Suben Costos en Casetas en Baja California: ¿De Cuánto Fue el Aumento?
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Las tarifas en las casetas de Baja California tuvieron un incremento superior al 4% con el fin de cubrir costos de operación y mantenimiento de la infraestructura
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Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) aplicó un incremento en las tarifas de peaje en diversas autopistas del país, incluyendo las principales vialidades de Baja California, el cual entró en vigor el pasado 13 de abril.
El ajuste forma parte de la actualización anual de la red carretera federal y contempla un aumento promedio cercano al 4.7%, con el objetivo de cubrir costos de operación y mantenimiento de la infraestructura.
Así quedaron algunas casetas en Baja California
En la autopista escénica Tijuana–Ensenada, una de las más transitadas del estado, el peaje para automóviles quedó en aproximadamente:
- Playas de Tijuana: de 47 a 50 pesos
- Rosarito: de 47 a 49 pesos
- San Miguel (Ensenada): de 51 a 53 pesos
- En el total del tramo Tijuana–Ensenada, el costo alcanza los 152 pesos para automóviles.
Por su parte, en la autopista La Rumorosa–Tecate, el peaje para autos se fijó en alrededor de 108 pesos tras el ajuste.
El incremento impacta directamente a residentes, trabajadores y turistas que utilizan diariamente estas vialidades, especialmente en rutas clave como:
- Corredor Tijuana–Rosarito–Ensenada
- Autopista escénica
- Ruta Tecate–La Rumorosa
¿Por qué suben las casetas?
De acuerdo con CAPUFE, el aumento responde a la necesidad de mantener en condiciones óptimas las carreteras, así como garantizar su operación y conservación a largo plazo
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APG