Identifican en BC a Presunto Asesino de Arturo Rivera, Vocalista del Grupo Reacción

La Fiscalía General del Estado informó que ya fue identificado el presunto responsable del homicidio de Arturo Rivera, vocalista del Grupo Reacción, ocurrido el pasado 29 de marzo durante una fiesta privada en Tijuana. Aunque la persona señalada aún no ha sido detenida, las autoridades señalaron que continúan con operativos y cateos para ubicar su paradero y avanzar en el esclarecimiento del caso.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, las investigaciones se mantienen activas desde el momento en que se registró el crimen. El caso ocurrió en Tijuana durante un evento privado, donde perdió la vida el cantante, situación que derivó en la apertura de la carpeta correspondiente por delitos contra la vida.

En la primera etapa de las diligencias, el fiscal especializado Miguel Ángel Gaxiola indicó que ya se cuenta con la identificación del presunto responsable, por lo que los trabajos ministeriales se concentran en lograr su localización. Añadió que se han ejecutado diversos cateos en distintos domicilios relacionados con la investigación.

Han realizado cuatro cateos buscando al presunto responsable del asesinado del vocalista del grupo Reacción.

A mitad del avance del caso, la Fiscalía precisó que se han realizado cuatro cateos. En uno de estos inmuebles fueron localizadas dos armas largas, indicio que ya forma parte de los elementos integrados en la carpeta de investigación. Las autoridades señalaron que continúan actuando contra reloj para evitar que el señalado logre evadir la acción de la justicia.

Asimismo, se informó que el presunto responsable estaría posiblemente vinculado con diversas actividades ilícitas. Sin embargo, el móvil del homicidio aún no ha sido plenamente esclarecido, por lo que la línea de investigación sigue abierta y bajo análisis por parte de la autoridad ministerial.

El fiscal especializado reconoció que hasta este momento no existe una definición concluyente sobre las razones que motivaron el ataque, aunque sostuvo que la prioridad es lograr la detención de la persona identificada para que enfrente los cargos correspondientes ante la autoridad judicial.

Finalmente, se dio a conocer que familiares de Arturo Rivera habían solicitado avances concretos en el caso, motivo por el cual la Fiscalía sostuvo reuniones para informarles sobre el progreso de las investigaciones. Mientras continúan los cateos y la búsqueda del presunto responsable, el caso permanece en desarrollo y a la espera de nuevas diligencias.

Historias recomendadas:

Información de Carolina Vázquez | N+

RCP