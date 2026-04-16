Feto es Abandonado Cerca de Empresa Agrícola en San Quintín; Trabajadores lo Hallaron

El hallazgo de un feto fue reportado a través de la línea de emergencias, en las inmediaciones de una planta desalinizadora perteneciente a una empresa agrícola ubicada en el ejido Padre Kino, en San Quintín. De acuerdo con la información disponible, el reporte fue canalizado a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Según los datos recabados, fueron trabajadores del área de sanidad de la empresa quienes localizaron el feto en las cercanías de las instalaciones. Tras el descubrimiento, procedieron a dar aviso a las autoridades mediante el número de emergencias, lo que generó la movilización de las instancias competentes.

Encuentran feto cerca de empresa agrícola de San Quintín.

En el lugar, el personal que realizó el hallazgo tomó medidas para resguardar los restos, colocándolos en una caja de cartón con el objetivo de evitar que fueran dañados por animales mientras arribaban las autoridades. Esta acción permitió mantener el sitio en condiciones para su posterior revisión.

Posteriormente, se notificó a la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de llevar a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el caso.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación, a la espera de que las autoridades correspondientes aporten más información que permita esclarecer lo ocurrido y dar con la persona que dejó abandonado al feto.

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Información de Diego Robles | N+

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