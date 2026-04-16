Hombre es Detenido por Presuntamente Maltratar a un Cachorro Husky en Mexicali

Un hombre de 56 años fue detenido por agentes de la Policía Municipal de Mexicali durante la madrugada del miércoles 16 de abril, tras ser señalado por presunto maltrato animal en la colonia Hidalgo. El arresto se realizó luego de un reporte ciudadano que alertó sobre una agresión en contra de un cachorro de aproximadamente cuatro meses de edad, en el cruce de las calles Oficialía y Hacienda Corralejo.

Al atender el llamado, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se trasladaron al sitio, donde se entrevistaron con un joven, quien indicó haber realizado el reporte al número de emergencias 911. Según su testimonio, un sujeto se encontraba agrediendo a un perro de raza Husky, color blanco, dentro de una camioneta.

Los oficiales se aproximaron al señalado, identificado como Francisco “N”, quien negó haber cometido la agresión. Sin embargo, la intervención continuó en el lugar con la recopilación de testimonios y la verificación de la situación denunciada por el reportante inicial.

Los vecinos respaldaron el reporte del presunto maltrato animal contra un cachorro.

Conforme avanzó la atención del caso, vecinos de la zona se acercaron a los agentes para respaldar el señalamiento, indicando que escucharon los aullidos del cachorro, lo que los alertó sobre un posible acto de maltrato. Estas declaraciones coincidieron con el reporte inicial, lo que permitió a los elementos contar con más elementos para su actuación.

Fue en este punto donde la versión de los testigos tomó relevancia dentro de la intervención, ya que señalaron directamente al hombre como responsable de la agresión contra el animal. La coincidencia entre los testimonios y el señalamiento directo llevó a los agentes a proceder con la detención del individuo en el lugar de los hechos.

Tras el aseguramiento, Francisco “N” fue trasladado a la comandancia central, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento legal del caso. Las diligencias continuarán a fin de determinar su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.

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Información de Miguel Galindo | N+

RCP