Localizan Dos Cuerpos con Presuntas Huellas de Violencia en Ensenada

La mañana de este jueves 16 de abril fueron localizados los cuerpos de dos hombres con aparentes signos de violencia en la delegación de Francisco Zarco, en Ensenada, luego de un reporte anónimo recibido alrededor de las 10:45 horas. El aviso fue canalizado por el colectivo de búsqueda Jeral, que alertó sobre la presencia de los restos en un camino vecinal hacia la comunidad de San José de la Zorra.

De acuerdo con la información disponible, tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal se trasladaron al sitio señalado, donde confirmaron la localización de los dos cuerpos. Ambos se encontraban en estado de descomposición, por lo que se procedió a asegurar el área para evitar la alteración de la escena.

El hallazgo se realizó en una zona rural, lo que requirió la intervención de autoridades para delimitar el perímetro y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes. La presencia de signos de violencia en los cuerpos fue uno de los aspectos que motivó la inmediata notificación a las instancias investigadoras.

Hallan dos cuerpos con huellas de violencia en la delegación Francisco Zarco.

Conforme avanzaron las acciones en el lugar, los agentes municipales acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de llevar a cabo las investigaciones para esclarecer el caso. Hasta ese momento, no se contaba con información sobre la identidad de las víctimas.

Asimismo, el reporte inicial realizado de manera anónima a través del colectivo de búsqueda Jeral permitió la localización de los cuerpos, lo que derivó en la movilización de las autoridades y el inicio de los procedimientos correspondientes en la zona.

Por ahora, las víctimas permanecen sin identificar y el caso continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, que buscará esclarecer lo ocurrido en este camino vecinal de la delegación de Francisco Zarco.

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Información de Diego Robles | N+

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