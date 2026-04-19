Accidente en Mexicali Deja Tres Jóvenes Sin Vida y Cinco Más Heridos

Un accidente vehicular ocurrido durante la madrugada de este domingo 19 de abril en el fraccionamiento Valle de las Misiones, en Mexicali, dejó como saldo tres jóvenes sin vida y cinco más lesionados.

El siniestro se registró cuando un vehículo blanco perdió el control y se impactó contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad, en el cruce de las calles Continente Europeo y Arroyo Calamajué.

Accidente en Mexicali deja tres jóvenes sin vida y cinco más lesionados.

De acuerdo con la información disponible, en la unidad viajaban ocho personas. Tras el impacto, cinco de los ocupantes resultaron lesionados y fueron atendidos por servicios de emergencia. Entre ellos se encontraban dos menores de edad en condición crítica, una adolescente de 14 años y un joven de aproximadamente 17 años.

También resultaron heridas dos jóvenes de 16 años, así como el conductor del vehículo, de 19 años de edad. El joven fue trasladado al Hospital General bajo custodia policial, mientras se continúa con el proceso para esclarecer lo ocurrido.

En la escena del accidente quedaron esparcidos diversos objetos personales como mochilas y calzado, además de restos metálicos y vidrios rotos. Además, tres de los jóvenes perdieron la vida tras el accidente.

Presuntamente el conductor viajaba bajo los efectos del acohol.

Las autoridades de tránsito señalaron que presuntamente el conductor se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, situación que forma parte de las líneas de investigación para determinar las causas del siniestro.

Derivado de ello, el conductor quedó detenido mientras se deslindan responsabilidades legales. Las autoridades correspondientes continuarán con las indagatorias para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho.

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Información de Miguel Galindo | N+

RCP