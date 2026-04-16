¿Es Obligatorio Descansar el 1 de Mayo 2026 en México? Esto Dice la Ley Federal del Trabajo

Se aproxima el 1 de mayo en México y surge la duda de si es obligatorio descansar esa fecha; te compartimos lo que establece la Ley Federal del Trabajo en el país.

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¿Qué es un día festivo o día feriado?

El día festivo, o día feriado, es aquel que no es día laborable y se considera como descanso obligatorio.

Los días de descanso obligatorio se encuentran señalados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), siendo estos:

El 1 de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

El 1 de mayo

El 16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

El 25 de diciembre

El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

¿Qué ocurre si a los trabajadores se les solicita que laboren en este día?

En primera instancia, las y los trabajadores y las y los patrones deberán determinar el número de trabajadores que deban prestar sus servicios. Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, es decir, se les deberá cubrir el salario diario normal más el doble.

Tal y como lo marca el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, el mismo que señala:

Artículo 75

En los casos del artículo anterior, las y los trabajadores y las y los patrones determinarán el número de trabajadores que deban prestar sus servicios. Si no se llega a un convenio, resolverá la Junta de Conciliación Permanente o, en su defecto, la de Conciliación y Arbitraje. Las y los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado.

Adicional a lo anterior, si de acuerdo con el calendario el día de descanso obligatorio llegará a coincidir con el día de descanso semanal, es decir, el día domingo, el patrón deberá cubrirle al trabajador el pago de la prima dominical que marca el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo, el cual señala:

Las y los trabajadores que presten servicio en domingo tendrán derecho a una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.

Recibir el triple del salario

Derivado de lo anterior, los trabajadores recibirán el triple del salario por ese día, más la prima dominical.

Las prestaciones señaladas son aplicables para todos los trabajadores que, de acuerdo con el apartado “A”, rigen entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo.

¿Qué pasa si el día de descanso obligatorio coincide con el día que determinan las leyes federales y locales electorales?, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

¿Las y los trabajadores que laboren ese día tienen derecho a ejercer su voto?

Sí, todas y todos los trabajadores podrán tomarse el tiempo para ir a ejercer su voto; posterior a esto, podrán dirigirse a sus lugares de trabajo siempre y cuando no formen parte del proceso electoral. Tal y como lo establece el artículo 132 en la fracción IX.

Es obligación de las y los patrones:

Conceder a las y los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y censales, a que se refiere el artículo 5o., de la Constitución, cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo.



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Con información de: N+

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