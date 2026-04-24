¿Hay Clases el 30 de Abril, Día del Niño 2026? Razón del Próximo Puente Escolar de la SEP

El Día del Niño 2026 está muy cerca de celebrarse y una de las preguntas que se hacen los padres de familia es si hay clases el 30 de abril. Por ello, acá te explicamos qué dice el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y cuál es la razón del próximo puente de descanso para los estudiantes.

Las escuelas de preescolar, primaria y secundaria en México se preparan para dar un nuevo día libre a los alumnos, y en una nota previa ya te dijimos si esto derivará en un periodo de descanso de seis días, además de qué estudiantes no tendrán clases del 20 de abril al 4 de mayo.

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¿Por qué se celebra el Día del Niño en México?

La conmemoración de esta fecha se estableció en 1924, durante el gobierno del presidente Álvaro Obregón, como parte de un esfuerzo para proteger los derechos de la infancia, adoptando la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, impulsada por la Sociedad de Naciones.

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A nivel internacional, el Día del Niño se celebra el 20 de noviembre por decreto de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en 1959 decidió reafirmar los derechos de los niños universalmente.

Sin embargo, cada país definió su propia fecha para esta conmemoración, como es el caso de México, donde se decidió que el festejo se realizara 30 de abril, debido a que el 20 de noviembre es el aniversario de la Revolución Mexicana.

¿Hay clases el 30 de abril 2026?

El Día del Niño 2026 está marcado en el calendario escolar SEP como una fecha conmemorativa, pero esto no significa que se suspendan las actividades, por lo que el próximo jueves 30 de abril sí hay clases en todas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria públicas y privadas en México.

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Sin embargo, al ser un día especial la mayoría de escuelas, especialmente las de preescolar y primaria, suelen realizar festivales, juegos y concursos con los niños, por lo cual es una fecha en la que las actividades escolares son diferentes, aunque esto depende de cada plantel.

¿Por qué habrá puente escolar después del 30 de abril?

Aunque sí hay clases el 30 de abril, un día después, es decir el viernes 1 de mayo se suspenderán las actividades escolares, debido a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, que es un feriado oficial establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Por esta razón, los estudiantes de nivel básico podrán disfrutar de un puente escolar de tres días, viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo, regresando a clases el lunes 4, aunque el 5 de mayo también haya suspensión de clases debido al aniversario de la histórica Batalla de Puebla.

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