Reynosa en Situación de Riesgo: Reportan Balaceras y Bloqueos en Diversos Puntos.

Pobladores de Reynosa, Tamaulipas, enfrentaron situaciones de riesgo la madrugada de este lunes 27 de abril, con bloqueos, balaceras y llamados de emergencia desde distintos puntos de la ciudad, de acuerdo con reportes preliminares.

La vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó al menos una obstrucción en la carretera Ribereña, sin embargo, usuarios en redes sociales señalaron que sujetos armados despojaron a personas de sus unidades para cerrar vialidades. Igual se reportan bloqueos con llantas quemadas en la avenida Aquiles Serdán.

"Autoridades atienden reporte de bloqueo de vialidad en la carretera Ribereña, a la altura del poblado Los Guerra en Miguel Alemán, así como llamados de emergencia en distintos puntos de Reynosa.

"Se recomienda precaución, así como seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades", pidió la vocería.

Asimismo, internautas han difundido videos de las fuertes detonaciones de arma de fuego en algunas zonas como los fraccionamientos de Puerta Grande, Hacienda Las Fuentes, Balcones y Las Palmas, además de colonias como La Joya, Lampacitos y Unidad Obrera.

#VoceríaInforma



Autoridades atienden reporte de bloqueo de vialidad en la carretera Ribereña, a la altura del poblado Los Guerra en #MiguelAlemán, así como llamados de emergencia en distintos puntos de #Reynosa.



Se recomienda precaución, así como seguir en todo momento las… pic.twitter.com/PpU2e6lctE — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 27, 2026

Igual se compartió un clip sobre el incendio de vehículos en un taller mecánico, donde presuntamente había varias patrullas de la Guardia Civil Estatal sobre el bulevard Morelos.

Video: Muere Mujer en Reynosa por Presunta Bala Perdida.

¿Qué está pasando?

Al momento, las autoridades no han precisado la causa de los ataques.

Aparentemente, lo de esta madrugada se trata de una reacción violenta del algún grupo criminal, posiblemente por el arresto de líderes u otros integrantes de alto perfil.

Además, se indicó el cierre de la autopista rumbo a Río Bravo por la quema de tractocamiones.

Otros informes destacan que los criminales dispararon a cámaras de videovigilancia del sistema C5 y arrojaron objetos metálicos conocidos como "ponchallantas". Además, se ha reportado un operativo poicial en la colonia Vicente Guerrero.

"Chicas esta horrible no salgan Reynosa esta horrible estan quemando todo aca.x el.blv.morelos Todas las trocas de estatales por dobde una curva creo es el puente de la.muerte (sic)", alertó en su perfil la creadora de contenido local Alejandra Ale Toys Cruz.

Reynosa se ubica en la llamada frontera chica de Tamaulipas que colinda con Texas. Ha sido escenario de violencia en múltiples ocasiones en los últimos 20 años, debido a la presencia de células del Cártel del Golfo como Los Metros, Los Escorpiones o Los Ciclones que trafican droga, migrantes y cobran extorsiones.

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ASJ