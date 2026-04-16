Automovilista Atropella a Oficial de Tránsito en Av. Gonzalitos en Monterrey, Nuevo León

Un automovilista derribó a un oficial de la corporación de Tránsito de Monterrey cuando circulaba a bordo de una motocicleta sobre la avenida Gonzalitos, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El hecho ocurrió durante la tarde del 15 de abril y quedó captado por cámaras de seguridad.

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En las imágenes se puede observar el momento en que un vehículo de color gris circula sobre el primer carril de la avenida Gonzalitos y en un intento de desviarse hacia la avenida Lincoln terminó chocando contra la motocicleta de un agente vial de Tránsito de Monterrey, lo que provocó que el oficial y el vehículo ligero salieran disparados por un par de metros.

Luego de percatarse del hecho, el conductor involucrado presuntamente huyó del sitio. Varios automovilistas detuvieron su marcha debido a que el agente vial quedó tirado sobre la carpeta asfáltica de la avenida Gonzalitos, mientras que la motocicleta salió disparada hasta el estacionamiento de una pequeña plaza comercial. Hasta el momento se desconoce si a este punto llegaron paramédicos para atender a la víctima.

Buscan a conductor tras atropellar a tránsito de Monterrey

Autoridades señalaron que ya se encuentran en búsqueda del conductor que realizó esta acción para proceder con las investigaciones necesarias y deslindar las responsabilidades correspondientes. Se espera que sea en las próximas horas que se de a conocer el estado de salud del agente vial que fue chocado.

Las imágenes de este accidente fueron difundidas a través de redes sociales con el fin de poder identificar a el o la presunta responsable. Elementos de seguridad pidieron a los ciudadanos brindar cualquier tipo de información que tengan sobre el implicado en este accidente vial.

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