Tránsito Escolta a Mujer en Labor de Parto Hasta Hospital Materno Infantil en Nuevo León

El momento en que un oficial de Tránsito de Monterrey escoltó un vehículo donde era trasladada a una mujer embarazada a punto de dar a luz quedó captado por cámaras de seguridad. El hecho se dio a conocer este jueves 16 de abril a través de los medios de comunicación de esta corporación.

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Fue en el cruce de la avenida Morones Prieto y Pio X donde una camioneta de color gris se detuvo para solicitarle a una patrulla de tránsito ayuda para despejar el camino debido a que se dirigían al Hospital Materno Infantil, ubicado en el municipio de Guadalupe, debido a que la tripulante de este vehículo estaba a punto de dar a luz. El agente Julio Alvarado de inmediato encendió las sirenas de su unidad para escoltar a esta familia.

En un video captado al interior de la patrulla de tránsito se puede observar como el agente Julio Alvarado comienza a pedir asistencia a través de un frecuencia de radio. A esta acción se sumó el oficial José Agustín Jaime Ontiveros, quien comenzó a escoltar por la retaguardia a este vehículo. Automovilistas comenzaron a abrir paso sobre la avenida Morones Prieto al escuchar las sirenas, hecho que alertó a los conductores.

Mujer escoltada por elemento de tránsito da a luz en hospital de Guadalupe

Luego de un par de minutos, la mujer y los agentes de tránsito lograron llegar a las instalaciones del Hospital Materno Infantil, lugar donde una guardia de seguridad ya esperaba su llegada para darles acceso. En el video pudo ser captado el momento en que el personal médico de este lugar se acercó al vehículo que era escoltado para ingresar a la madre a una sala de parto.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la mujer auxiliada, pero se confirmó que tiene 35 años de edad. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre el estado de salud de la madre y del bebé recién nacido. La familia agradeció a los agentes de tránsito por su labor, ya que tras ser escoltados, su llegada a este hospital fue más rápida.

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DAGM