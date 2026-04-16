Vecinos Alertan por Presunta Fuente Radioactiva en Negocio Suspendido en Monterrey

Una presunta fuente radioactiva movilizó a elementos de Protección Civil de Monterrey y elementos de la Policía de Monterrey hasta un negocio ubicado en la colonia Desarrollo Urbano Reforma, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

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Fueron los mismos vecinos quienes denunciaron que hay presuntamente una fuente de radioactividad en un negocio que se dedica a realizar estudios de suelo y análisis de materiales, que continúa operando, a pesar de que cuenta con sellos se suspensión por parte la Dirección General de Control Regulatorio y Vigilancia del municipio de Monterrey.

Los ciudadanos señalaron que enfrentan esta situación desde hace años, por lo que exigen a las autoridades atender la situación, pues es un riesgo para los vecinos tener una presunta fuente radioactiva cerca de sus hogares.

Video: Alertan por Presunta Fuente Radioactiva en Negocio Suspendido en Monterrey

Vecinos miden grados de radiación cerca de negocio suspendido

Javier Fuentes, uno de los vecinos de la colonia Desarrollo Urbano Reforma que denunció la situación, se acercó al sitio donde esta ubicado el negocio para medir con un contador Geiger los grados de radiación que hay en la zona.

Tal como lo indica su nombre, este instrumento portátil de laboratorio cuenta las partículas radioactivas que emite la fuente. En vivo para N+, Javier mostró como el número del contador Geiger incrementaba en la pantalla a medida que se acercaba a una de las camionetas que utiliza el personal del negocio suspendido para trabajar.

El vecino destacó el riesgo que corren las personas que como él viven cerca de este local, que se encuentra en un área habitacional, exponiendo constantemente a los residentes de esta zona.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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