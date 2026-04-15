Vuelca Camión Cargado con Abejas y Salen Volando en Carretera Doctor Arroyo-Linares, Nuevo León

Un camión cargado con miles de abejas volcó al sur de Nuevo León, los insectos salieron volando tras el accidente vial. El hecho se presentó el miércoles 15 de abril en el kilómetro 54 de la carretera Doctor Arroyo-Linares, en la salida al municipio de Linares, a la altura del Libramiento de Capaderito.

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La unidad de carga, que transportaba miles de abejas, sufrió un percance y quedó volteado sobre el pavimento de la carretera, provocando que los insectos salieran de los cajones y volaran en la zona donde se registró el percance. Elementos de Protección Civil de Doctor Arroyo se movilizaron hasta el sitio, al igual que personal de seguridad municipal, bomberos, Tránsito y Fuerza Civil.

Cierre temporal de carretera Doctor Arroyo-Linares por abejas

Al arribar, trataron de tranquilizar a las abejas que amagaban con atacar a quien pasara por dicho punto de la carretera Doctor Arroyo-Linares. El área fue acordonada como medida preventiva y se cerró la circulación vehicular temporalmente, con el objetivo de controlar la situación.

Ante este hecho, las autoridades recomendaron a la ciudadanía evitar transitar por la zona, o bien, hacerlo con precaución, y llevar las ventanas de los vehículos cerradas al pasar por el lugar para evitar ser picados por las abejas. Cabe destacar que no se reportaron personas lesionadas a causa del accidente, únicamente daños materiales.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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