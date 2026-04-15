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Matan a Hombre de Tres Balazos en la Colonia Croc en Monterrey

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Hombres armados llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon contra la víctima, un joven de de aproximadamente 25 años, quien perdió la vida en el sitio

Fuerza Civil

Elementos de Fuerza Civil acordonaron la zona donde ocurrió el ataque. Foto: N+

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Un hombre fue ejecutado de tres balazos en la zona norte de Monterrey, Nuevo León. El ataque armado ocurrió cerca de las 10:00 de la noche del martes 14 de abril, en el cruce de las calles Martín Torres y Teófilo Martínez, en la colonia Croc.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, hombres armados que viajaban en una motocicleta llegaron, cometieron la ejecución afuera de una casa y después escaparon. El reporte de detonaciones de arma de fuego movilizó a los elementos de Fuerza Civil, quienes al llegar localizaron a un hombre inconsciente tirado en la vía pública, por lo que solicitaron el auxilio de una ambulancia.

Video: Ejecutan a Hombre de Tres Balazos en la Zona Norte en Monterrey

Paramédicos confirman muerte de hombre atacado a balazos

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron de inmediato al sitio para revisar a la víctima, un hombre de aproximadamente 25 años de edad, del cual no han dado a conocer su identidad. Al llevar a cabo la valoración, confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales a causa de los tres impactos de bala que recibió, uno de ellos en la cabeza.

Agentes del Grupo de Homicidios también llegaron al lugar donde se registró el ataque a balazos en la colonia Croc de la ciudad de Monterrey, para acordonar la escena del crimen, mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llevaban a cabo la recolección de evidencias, como casquillos que fueron encontrados en la zona de la ejecución.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH

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