Trailero Intenta Ganarle Paso al Tren y es Embestido en Libramiento Noreste en Escobedo, NL

Un tráiler terminó siendo embestido luego de que presuntamente tratara de ganarle el paso al tren cuando circulaba sobre el Libramiento Noreste en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Este percance sucedió durante la tarde de este martes 14 de abril, generando una intensa movilización de autoridades de rescate.

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Fue a la altura de la zona conocida como el triángulo donde se registró este percance vial, justo sobre los carriles laterales del Libramiento Noreste, lugar por donde circulaba esta unidad pesada la cual al percatarte que el tren se acercaba intentó ganarle el paso. La caja del tráiler fue arrastrada por un par de metros, lo que provocó que la locomotora detuviera su marcha.

De inmediato a este punto se movilizaron elementos de rescate, quienes a su llegada confirmaron que el conductor de esta unidad pesada se encontraba ileso pese a la magnitud de este percance vial. En el sitio ya comenzaron con las labores necesarias para retirar este tráiler y poder liberar la circulación. Serán los agentes de tránsito quienes determinen como ocurrió este hecho para deslindar las responsabilidades correspondientes.

Video: Trailero Intenta Ganarle el Paso al Tren y lo Embiste en Escobedo

Libramiento Noreste presenta tráfico tras accidente con el tren

Automovilistas señalaron a través de redes sociales que el congestionamiento en la vialidad comenzaba a incrementarse, por lo que los trabajos para liberar la circulación ya comenzaron. Tránsitos pidieron a los conductores tomar rutas alternas para evitar quedar atrapado en las filas de tráfico que comienzan a registrarse en este punto conocido como el triángulo.

Los elementos de Tránsito de Escobedo pidieron a los automovilistas que circulen cerca de pasos ferroviarios respetar los señalamiento de alto en caso de que se acerque el tren para evitar que se sigan registrando este tipo de percances que podrían generar consecuencias fatales.

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