Video: Denuncian Asalto con Arma de Fuego en Tienda de Abarrotes en Juárez, NL

El momento en que un hombre ingresó a una tienda de abarrotes y presuntamente cometió un asalto a punta de pistola quedó captado por cámaras de seguridad. Este material fue grabado en un negocio ubicado en la colonia Hacienda Santa Lucía, en Juárez, Nuevo León, y comenzó a circular durante la noche de este lunes 13 de abril.

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A través de las imágenes se puede observar como un hombre, quien vestía completamente de negro, ingresa a una tienda de abarrotes. Una de las cámaras de seguridad al interior de este negocio grabó el momento en que el sujeto sacó lo que aparentemente sería un arma de fuego para amagar al encargado de este lugar detrás de la caja registradora.

Luego de amagar al empleado, el sujeto abrió la caja registradora y comenzó a sacar el dinero de las ventas del día. Tras cometer este presunto asalto, el hombre salió de este sitio y, según los afectados, otra persona llegó a bordo de una motocicleta para huir de este punto. Vecinos señalaron que esta no sería la primer ocasión en que ocurren este tipo de situaciones, por lo que pidieron a elementos de seguridad realizar más rondines de vigilancia.

Video: Sujeto Asalta Tienda de Abarrotes en Colonia Hacienda Santa Lucía en Juárez Nuevo León

Roban 250 mil pesos en casa de empeño en Monterrey

Otro robo a negocio ocurrió durante la mañana del 13 de abril, cuando empleados de una casa de empeño reportaron a la Policía Municipal un presunto robo a este establecimiento ubicado sobre la calle Guerrero en su cruce con la avenida Colón, en el centro de Monterrey. En este sitio, oficiales detectaron una ventana quebrada, misma por donde los responsables habrían ingresado.

El monto total de este presunto robo trascendió a 250 mil pesos, pero no se especificó si se trataría de efectivo o en productos que se encontraban resguardados en este sitio. Autoridades continúan investigando este caso y analizando las cámaras de seguridad de este negocio y de lugares aledaños. Hasta el momento no se han dado más detalles de este caso.

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Con información de Carlos Campos | N+

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