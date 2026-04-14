Matan a Hombre a Balazos Afuera de Jardín de Niños en García, Nuevo León

Afuera de un domicilio y frente a un jardín de niños, un hombre fue ejecutado la tarde del lunes 13 de abril en la colonia Los Parques, perteneciente al municipio de García, Nuevo León. Los hechos se reportaron alrededor de las 5:00 de la tarde en la calle Cuarzo, en su cruce con Platino.

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La víctima sufrió heridas por arma de fuego en el rostro y el cuello, por lo que, al arribo de paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos de vida. Vecinos informaron que el hombre era identificado como Pedro de 20 años de edad, versión que fue confirmada por las autoridades.

En los alrededores de la escena del crimen, elementos de la Policía de García desplegaron un operativo en busca de los sospechosos, mientras agentes ministeriales interrogaban a testigos y recolectaban evidencias. Hasta el momento, no hay personas detenidas por el asesinato del joven.

Video: Ejecutan a Hombre Afuera de Jardín de Niños en García, Nuevo León

Lunes violento en el Área Metropolitana de Monterrey

Además de la ejecución del hombre de 20 años de edad afuera de un jardín de niños en el municipio de García, Nuevo León, se registraron otros hechos violentos desde mañana hasta la noche del lunes 13 de abril en distintos puntos del Área Metropolitana de Monterrey.

En total, fueron cinco ejecutados y tres personas lesionadas, el saldo que dejaron diversos hechos en Nuevo León. El primero de ellos fue la ejecución de dos mujeres y un hombre herido en la colonia Lomas de San Martín, en el municipio de Pesquería. Horas más tarde, un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba a bordo de un vehículo en la colonia Valle del Campestre, en San Pedro Garza García.

Un hombre fue herido a balazos al interior de su domicilio en la colonia Niño Artillero, en Monterrey. Otro más fue víctima de un intento de homicidio en la colonia Fuentes de Guadalupe, mientras que en la colonia Tres Caminos, sujetos armados ejecutaron a un hombre y dejaron herida a una mujer en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

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Con información de Carlos Campos | N+

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