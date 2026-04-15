Detienen a Tres Mujeres y Tres Hombres Armados en Guadalupe y Juárez, Nuevo León

En un operativo simultáneo de la Policía de Guadalupe, fueron detenidos seis presuntos delincuentes y aseguradas al menos dos camionetas durante la noche del martes 14 de abril en los municipios de Guadalupe y Juárez, en Nuevo León.

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La primera detención se dio en las calles Durazno y Plutarco Elías Calles, en la colonia Unión Modelo, perteneciente al municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde reportaron personas armadas. En el sitio fueron arrestadas tres mujeres armadas, a quienes se les aseguró una camioneta GMC, armas cortas y droga.

Posteriormente, el despliegue se extendió al cruce de Tarascó y Mandolina, en la colonia Los Rehiletes, perteneciente al municipio de Juárez, Nuevo León. En este segundo punto llevaron a cabo el arresto de tres hombres, quienes llevaban dos armas de fuego cortas, cartuchos y ponchallantas. Además, se les aseguró una camioneta presuntamente relacionada con un ataque en la colonia 3 Caminos, en Guadalupe.

Video: Detienen a 6 Con Armas y Drogas en Colonia Unión Modelo en Guadalupe y Juárez

Matan a hombre y dejan a mujer herida en Guadalupe

El pasado lunes 13 de abril, día en el que se registraron al menos seis hechos violentos en distinto puntos del Área Metropolitana de Monterrey, que dejó como saldo cinco personas asesinadas y tres lesionadas. En el municipio de Guadalupe se trató de dos casos, primero intento de homicidio en la colonia Fuentes de Guadalupe.

Minutos más tarde, sujetos armados ejecutaron a un hombre y dejaron herida a una mujer en la colonia Tres Caminos, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León La zona fue acordonada por las autoridades para llevar a cabo las indagatorias correspondientes. Hasta el momento, no hay personas detenidas por este hecho.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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