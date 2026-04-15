Detiene a Tres Hombres y los Investigan por Robos en Carreteras de Nuevo León

Un grupo de hombres supuestamente dedicados robar con violencia a automovilista que circulan en carreteras de Nuevo León, fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil. Uno de los arrestados, fue captado en video cometiendo el delito a punta de pistola en la autopista Nuevo Laredo-Monterrey.

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El operativo fue realizado por la División de Inteligencia en los municipios de Escobedo y Ciénega de Flores, donde los oficiales lograron detener a tres personas presuntamente relacionadas a hechos ilícitos en las carreteras.

La primera intervención se dio sobre la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Ciénega de Flores, donde fueron capturados Víctor “N" de 36 años e Iván "N”, de 29 años de edad, quienes son sospechosos de cometer el robo a un tractocamión en el kilómetro 25 de esta transitada vía de comunicación.

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Tercer hombre fue detenido en el Libramiento Noroeste

La tercer captura fue realizada a la altura de la colonia Valle de San Francisco, en el municipio de Escobedo, sobre el Libramiento Noroeste. Axel “N" de 21 años de edad, fue sorprendido luego de ser plenamente detectado por los elementos de Fuerza Civil.

Entre sus pertenencias le descubrieron 41 envoltorios con marihuana, 12 dosis de cocaína en piedra, 32 dosis de cristal, una báscula y dinero en efectivo. De esta manera, avanza la investigación en torno a los robos en carreteras de Nuevo León, que han quedado video grabados en el Marco de la Semana Santa.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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