Investigan Identidad de Joven Asesinado en San Pedro, NL; Presumen Era Cantante de Corridos

A través de redes sociales se ha difundido la presunta identidad del joven que fue asesinado a balazos por hombres armados la tarde del lunes 13 de abril, cuando circulaba a bordo de una camioneta sobre la avenida Del Roble, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Noticia relacionada: Asesinan a Balazos a Hombre a Bordo de Camioneta en San Pedro, Nuevo León

De acuerdo con lo señalado por los usuarios, presuntamente se trata de uno de los vocalistas de una agrupación musical sinaloense; sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial que esta sea la identidad de la víctima del ataque armado en San Pedro Garza García.

Los seguidores de este grupo musical han alertado en los comentarios de de diferentes videos de YouTube, donde aparece el cantante de corridos, que presuntamente él sería el joven asesinado la tarde del lunes en la exclusiva zona de Arboleda, en dicho municipio.

Se espera que en las próximas horas, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León de a conocer la identidad de la víctima del ataque armado registrado sobre la avenida Del Roble, para confirmar o descartar si corresponde al cantante de corridos del grupo musical de Sinaloa.

Video: Detienen a Policía de San Pedro por Falsear Información en Ejecución

Detienen a Policía de San Pedro por falsear información en ejecución

El policía de San Pedro que fue testigo de la ejecución del joven, el pasado lunes 13 de abril, estuvo detenido por falsear declaraciones al ser entrevistado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. El hecho se dio en una zona exclusiva del municipio, conocida como Arboleda, sobre la calle Del Roble, luego de que la víctima había sido detenido por el agente municipal por haber cometido una infracción de tránsito.

"Se le detuvo por un delito equiparable a falsedad de declaraciones porque cambiaba la versión, pero muestra de la cooperación que da es nos permite la revisión de los datos en su teléfono celular, que es parte de las labores que se realizan, se le puso en libertad, se ofrecieron medidas de protección", explicó el fiscal de justicia, Javier Flores Saldívar, sobre la situación actual del elemento, quien portaba su arma de fuego.

En cuanto al ataque, se habría dado desde otro vehículo que se acercó a la camioneta de la víctima, apenas segundos después de que el agente municipal se retiró unos metros. Flores Saldívar informó que se están analizando videos del hecho, ya que en la zona había una gran cantidad de cámaras de seguridad del municipio, así como de diferentes negocios.

Historias recomendadas:

SHH