Rescatan a Menor tras Quedar Atrapado en Zona de “La Rayita” en Santa Catarina, NL

Elementos de Protección Civil Jaguares y de la Policía Municipal realizaron el rescate de un menor que quedó atrapado en el paraje conocido como “La Rayita”, en Santa Catarina, luego de no poder descender por sus propios medios.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven, identificado como Joaquín, de 17 años, habría subido al área durante la madrugada; sin embargo, al intentar bajar, se percató de que ya no podía hacerlo de forma segura. Ante la situación, logró comunicarse con su madre a través de mensajes, en los que le explicó que se encontraba en una zona complicada y que necesitaba ayuda.

Video: Rescatan a Menor Extraviado en Paraje "La Rayita" en Santa Catarina

Tras recibir el reporte, corporaciones de auxilio se movilizaron al sitio, donde implementaron un operativo de búsqueda. Para ubicarlo con mayor precisión, el personal utilizó un dron que permitió localizar al menor desde el aire y evaluar las condiciones del terreno.

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Joven sube de madrugada a paraje

Cabe señalar que, de acuerdo con la información preliminar, el acceso al paraje se habría realizado de manera imprudente, lo que complicó la situación y derivó en el riesgo para el adolescente.

Luego de varios minutos de labores, los rescatistas lograron llegar hasta el punto donde se encontraba Joaquín y ponerlo a salvo. Afortunadamente, el menor no presentaba lesiones y fue reportado sin rasguños.

El operativo concluyó de manera exitosa, destacando la rápida intervención de las autoridades y el uso de tecnología para lograr el rescate sin mayores complicaciones.

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