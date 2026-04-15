Investigan a Policía por Falsedad de Declaración en Asesinato de Presunto Cantante en Nuevo León

Un elemento de la Policía de San Pedro fue detenido luego de que agentes de investigación se percataran de la presunta falsedad de información que proporcionó al ser entrevistado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) luego de que aparentemente presenciara el asesinato de joven, supuesto cantante de corridos, el pasado 13 de abril sobre la avenida Del Roble, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

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El policía municipal había tenido contacto previo con la víctima, a quien detuvo por una infracción de tránsito momentos antes del ataque; sin embargo, durante la entrevista en la Fiscalía de Nuevo León, su versión de los hechos presentó cambios, por lo que las autoridades procedieron a su detención por la forma en que rindió su declaración.

El fiscal, Javier Flores Saldívar, mencionó que, aunque el elemento fue detenido por estos cambios en la versión de los hechos, fue puesto en libertad y se le ofrecieron las medidas de protección necesarias. También se informó que ya se encuentra en revisión la información localizada en el celular del elemento, misma que formará parte en la carpeta de este caso.

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Entregan a Fiscalía de Nuevo León cámara corporal de policía tras asesinato de hombre

Las autoridades informaron que se encuentran analizando varias grabaciones de cámaras de seguridad, tanto del municipio como de negocios cercanos, así como la cámara corporal del policía involucrado, la cual ya fue entregada a la Fiscalía de Nuevo León. El secretario de Seguridad de San Pedro, José Luis David Kuri, mencionó que desde el primer momento han colaborado con las autoridades brindando el material registrado por el C4.

José Luis David Kuri también mencionó que el hombre asesinado contaba con antecedentes penales y era originaria de Sinaloa. Según usuarios de redes sociales, la víctima se trataría del vocalista en un grupo musical de su región de origen, pero hasta el momento este dato no ha sido confirmado por agentes de investigación.

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Con información de Luis Beza y Porfirio Medellín | N+

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