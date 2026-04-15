Activan Operativo Muralla en Los Herrera, Nuevo León; Hay Cinco Abatidos y un Policía Lesionado

Autoridades activaron el Operativo Muralla en el municipio de Los Herrera, Nuevo León, la tarde de este miércoles 15 de abril, después de que se registrara un enfrentamiento armado entre presuntos integrantes de un grupo criminal y elementos de Fuerza Civil, que dejó como saldo cinco abatidos, un policía lesionado, así como el aseguramiento de dos vehículos y armas.

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Los oficiales estaba realizando labores de patrullaje en la zona, en seguimiento a un ataque presentado el pasado sábado 11 de abril, donde presuntamente el mismo grupo criminal agredió a los uniformados de Fuerza Civil. Los oficiales lograron localizar a los agresores y al sorprenderlos, los presuntos delincuentes dispararon en contra de las autoridades.

Los sujetos armados lograron herir a uno de los elementos de Fuerza Civil, pero el enfrentamiento continuó hasta que lograron abatir a cinco de los presuntos delincuentes, de acuerdo con lo informado de manera oficial por las autoridades.

Video: Abaten a 5 Durante Operativo Muralla en Los Herrera NL

Policía herido en enfrentamiento armado es trasladado a hospital

El elemento de Fuerza Civil que resultó lesionado fue trasladado vía aérea a un hospital en el Área Metropolitana de Monterrey, del cual no revelaron la ubicación exacta para resguardar la seguridad del uniformado. Hasta el momento, no han dado más detalles sobre su estado de salud.

La situación se mantiene bajo control en el municipio de Los Herrera, donde continúa la presencia policial en la zona y el resguardo por parte de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, con el Operativo Muralla.

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