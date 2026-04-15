Hieren con Arma Blanca a Mujer tras Presunta Pelea con Pareja en Escobedo, Nuevo León

Una mujer resultó herida con un arma blanca luego de que al exterior de su domicilio se registrara una pelea. El hecho se reportó durante el medio día de este miércoles 15 de abril frente a una escuela primaria ubicada en la colonia San Miguel, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

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Este caso ocurrió cuando al cruce de las calles San Pedro y San Lucas hizo presencia una pareja a bordo de una camioneta quienes aparentemente buscaron a la víctima para cobrarle el dinero de una tanda. Luego de comenzar una discusión, la persona lesionada y otra mujer comenzaron a golpearse. La hija de la afectada, quien está embarazada, presuntamente también habría recibido algunos golpes en la cara.

La presunta agresora habría utilizado un arma blanca con la cual aparentemente hirió a la mujer a la altura del estómago. Al percatarse de esta situación, la pareja huyó de este punto. Vecinos pidieron de inmediato el apoyo de paramédicos para que le brindaran atención médica a la persona afectada, quien quedó sobre la carpeta asfáltica luego de recibir este ataque.

Trasladan a mujer tras ser herida con arma blanca en Escobedo

Fueron elementos de la Policía de Escobedo quienes resguardaron este punto y comenzaron a desvíar a madres y pequeños que salían de la escuela primaria cercana a lugar de los hechos. A este sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes tras estabilizar a la mujer la trasladaron hasta la Clínica 21 de IMSS, lugar donde ya recibe atención por especialistas.

La hija de la mujer agredida solo recibió atención médica en el lugar sin necesidad de ser trasladada. Elementos de seguridad comenzaron con un despliegue por calles de la colonia San Miguel para tratar de identificar a la o los presuntos responsables de este ataque. Se espera que las cámaras de seguridad cercanas ayuden para esclarecer los hechos.

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Con información de Alexis Lozano | N+

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