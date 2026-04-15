Muere Hombre Tras Invadir Carril y Ser Impactado por Camión en Carretera a García, NL

Un accidente se registró la mañana de este miércoles 15 de abril sobre la Carretera a García, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, donde participaron un camión de la ruta 601 y una camioneta en color blanco. El percance dejó como saldo una persona sin vida y otra más lesionada.

Video: Deja Un Muerto y Un Herido Choque de Ruta 601 con Camioneta en Carretera a García, Santa Catarina

En la camioneta viajaban dos hombres. El conductor, de entre 40 y 45 años de edad, perdió la vida en el lugar tras el fuerte impacto. Su acompañante resultó lesionado y fue atendido por elementos del grupo Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina, quienes posteriormente lo trasladaron al Hospital Universitario en Monterrey con lesiones de consideración.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta en color blanco habría invadido el carril contrario cuando circulaba con dirección hacia el municipio de García. Fue en ese momento cuando fue impactada por el camión de la ruta 601, el cual transportaba a 15 pasajeros. La fuerza del choque provocó que ambas unidades quedaran a varios metros de distancia una de la otra.

Pasajeros de camión resultan ilesos

Los 15 pasajeros del camión no resultaron lesionados, al igual que el chofer de la unidad. Sin embargo, tres de los usuarios manifestaron molestias menores, aunque decidieron retirarse por sus propios medios sin requerir traslado médico. El conductor del camión permaneció en el sitio y quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de deslindar responsabilidades en este percance.

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El accidente generó un importante congestionamiento vehicular en la zona. Debido al cierre de carriles, se habilitó un contraflujo para los automovilistas que circulaban desde García, incorporándose desde el Bulevar Heberto Castillo hacia la carretera a García en dirección a la carretera a García.

Según reportes de las autoridades, el accidente ocurrió cuando aún se encontraba oscuro, lo que, sumado a la falta de luminarias en el área, representa un riesgo constante para quienes transitan por esta vía.

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Con información de Luis Beza / Noticias N+

RR