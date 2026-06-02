Valeria Luiselli lanza “Principio, medio, fin”, la Primera Novela de Feltrinelli en Español

Ha aterrizado en español la editorial Feltrinelli, legendario sello italiano responsable de haber editado por primera vez obras tan importantes para la literatura mundial como El gatopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa y Doctor Zhivago de Borís Pasternak. Ahora, la editorial abre su catálogo en nuestro idioma con Principio, medio, fin, la nueva novela de la mexicana Valeria Luiselli.

Desde la publicación de Los ingrávidos, Valeria Luiselli se colocó como una de las voces mexicanas con mayor proyección internacional. Esta categoría quedó confirmada cuando la autora publicó Desierto sonoro, una obra binacional y bilingüe, escrita inicialmente en inglés y posteriormente traducida al español.

A seis años de la publicación de este libro, la escritora radicada en Nueva York lanza Principio, medio, fin, primer título que la editorial Feltrinelli lanza en español. Fundada por Giangiacomo Feltrinelli en 1954, este sello con sede en Milán fue responsable de la primera edición de Doctor Zhivago, novela de Borís Pasternak, quien no pudo publicarla en la Unión Soviética debido a la censura.

Un año después, en 1958, su autor recibiría el Premio Nobel, pero la novela no vería la luz en la URSS sino hasta 1988, ya en plena Perestroika, el proceso de apertura conducido por Mijaíl Gorbachov que culminó con la caída del régimen comunista.

El grupo Feltrinelli ya había incursionado en el mercado en español con la adquisición de Anagrama, la célebre editorial con sede en Barcelona. No obstante, solo ahora ha abierto un catálogo propio en nuestro idioma. El sello Feltrinelli se dedicará a confeccionar un catálogo cuidadoso donde los lanzamientos iniciales son una reedición de Doctor Zhivago y la nueva novela de Valeria Luiselli.

Portada de Principio, medio, fin de Valeria Luiselli. Foto: Feltrinelli

En rueda de prensa, la autora nacida en 1983, señaló que una novela “siempre es un animal metamórfico”, que se convierte en “una rebanada de vida”. Principio, medio, fin narra el viaje de una madre escritora y su hija, al filo de la adolescencia, a Sicilia. Aunque la obra no es autobiográfica, Luiselli señaló que el disparador estuvo en su propia vida:

“Quizás la primera pregunta que me lanzó en este viaje fue una pregunta que de hecho me hizo mi hija en un periodo de noches insomnes en que yo le leía mitos griegos para dormir. Y una vez me preguntó: ¿Por qué, mamá, en todos estos mitos de origen del mundo, las cosas siempre están hendidas en dos? Y además, ¿qué significa esto de estar hendido en dos? Le pude responder a la segunda pregunta. Dividido en dos, hendido es estar partido en dos, dividido en dos mitades, pero por qué en el origen hay algo siempre roto; eso no me quedaba en absoluto claro”.

Y agregó:

“Incluso después de 6 años escribiendo un libro sobre eso, tampoco me queda claro y eso está bien. Cada vez que escribimos algo es para circundar una pregunta que nos atañe, que nos urge, que nos importa, pero no necesariamente llegamos a respuestas. Solamente en el proceso encontramos algunas claridades”.

Esta cuarta novela, que se publica con meses de diferencia en español y en inglés, hace alusión desde el título a una estructura clásica de la narración. No obstante, la autora admite que esto es más una ironía que una fórmula:

“Empecé poco a poco a través de mucha paciencia porque yo nunca sé qué estoy escribiendo cuando empiezo. Cada vez que he intentado empezar por una trama, me aburro. No me encuentro, no sé cómo hacerlo. Entonces tengo que confiar en la observación de pequeñas cosas en la vida cotidiana”.