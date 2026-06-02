Valeria Luiselli lanza “Principio, medio, fin”, la Primera Novela de Feltrinelli en Español

Valeria Luiselli visitó México para promocionar «Principio, medio, fin», su nueva novela, que abre el ambicioso catálogo de la editorial Feltrinelli en español

Valeria Luiselli presenta Principio, medio, fin en MéxicoValeria Luiselli presenta Principio, medio, fin en México. Foto: Wikicommons | Feltrinelli

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¿Qué significa estar hendido en dos? Valeria Luiselli explora esta pregunta en su nueva novela 'Principio, medio, fin', el primer lanzamiento de Feltrinelli en español.

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