Rescatan a Hombre Privado de la Libertad y Detienen a Dos Presuntos Responsables en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey rescataron a un presunta víctima de privación de la libertad y llevaron a cabo la detención de dos sujetos señalados como presuntos responsables del delito, registrado en la colonia Valle de Infonavit, al norponiente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

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De acuerdo con lo informado por las autoridades, el hombre de 28 años de edad salió semidesnudo de una vivienda, donde presuntamente lo mantenían encerrado, y pidió apoyo. Los policías atendieron su llamado y lograron la detención de los presuntos responsables de la privación de la libertad, identificados como Hugo Fernando "N" de 37 años y Luis Gerardo "N" de 47 años de edad, a quienes les encontraron un arma de fuego corta.

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Catea casa por presunta privación de la libertad en Monterrey

Luego del rescate de la víctima y la detención de los dos sujetos, agentes ministeriales llevaron a cabo el cateo de una propiedad relacionada con el caso, que se ubica en la calle Segunda de los Altos y Primera de los Altos, en la colonia Valle de Infonavit, al norponiente de la ciudad de Monterrey.

Las autoridades continúan con la investigación de la presunta privación de la libertad, por la que fueron detenidos dos hombres que son señalados por la víctima de cometer dicho delito, de agredirlo y torturarlo a golpes en diferentes partes de cuerpo. Los presuntos responsables ya quedaron a disposición del Ministerio Público.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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