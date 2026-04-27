Asesinan a Balazos a Joven en Juárez, Nuevo León; Ya Había Sufrido Dos Ataques

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del domingo 26 de abril, cuando se encontraba sentado afuera de su casa ubicada en las calles San Jacinto y Acueducto, en la colonia Santa Mónica XIV sector, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Durante los últimos meses, la víctima libró dos ataques a mano armada.

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De acuerdo con las primeras indagatorias, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al sitio y le dispararon en la cara al joven. El el hecho generó la movilización elementos de la Policía Municipal y Protección Civil de Juárez, así como paramédicos, quienes confirmaron el deceso de la víctima.

Video: Ejecutan a Hombre; Había Sufrido Ya Dos Ataques en Col. Santa Mónica en Juárez, NL

Identifican a joven asesinado e investigan ataque

El joven asesinado fue identificado como Ricardo de 26 años de edad, quien recibió al menos tres disparos. Agentes ministeriales se encargaron de iniciar las investigaciones en la escena del crimen, en la colonia Santa Mónica, en Juárez. Entrevistaron a familiares y conocidos de la víctima, con el fin de conocer sus actividades, y si recibió alguna amenaza.

Las autoridades continúan investigando el ataque armado contra el hombre. Hasta el momento, no hay personas detenidas por este hecho y los presuntos responsables, dos hombres armados, no han sido identificados de manera oficial, pues lograron huir del sitio después de cometer el crimen y terminar con la vida de su víctima.

De igual manera, no se ha determinado el móvil del ataque directo, pero se informó que este sería el tercero del cual había sido víctima el joven identificado como Ricardo, en los últimos meses.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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