Investiga Presunta Desaparición Forzada en Cuartos de Renta en Monterrey

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investigan un supuesto caso de desaparición forzada en una casa del Centro de Monterrey. Detectives y peritos acudieron la tarde del lunes 27 de abril a una propiedad ubicada en la calle Manuel María del Llano y su cruce con calle Héroes del 47.

Noticia relacionada: Localizan a Mujer Sin Vida y con Rastros de Violencia Dentro de Casa en Apodaca, Nuevo León

Los peritos ingresaron a la casa marcada con el número 1558, en un complejo de cuartos de renta. Con el aval de los encargados revisaron cuarto por cuarto en busca de pistas para encontrar a la persona no localizada, de la cual se sospecha que es una mujer vista por última ocasión en el Centro de Monterrey.

Hasta el momento no está confirmado; sin embargo, se presume que esta inspección esta ligada a la realizada en una casa de la colonia Terminal, en el mismo municipio de Monterrey, que se llevó a cabo la semana pasada por la desaparición de una mujer.

Video: Investiga Fiscalía Presunta Desaparición Forzada en Departamento de Monterrey

Catean vivienda en búsqueda de mujer desaparecida en Monterrey

El pasado jueves 23 de abril, autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llevaron a cabo el cateo de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Joaquín G. Leal y Luis, en la colonia Terminal, cerca de la avenida Félix U Gómez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

El cateo se realizó como parte de la búsqueda de una mujer que se encuentra desaparecida desde inicios del mes de abril, de la cual, no han dado a conocer la identidad. Las autoridades se limitaron a informar que la víctima ya contaría con ficha de búsqueda de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

De acuerdo con el testimonio de los vecinos, el sitio inspeccionado opera presuntamente como punto de venta y consumo de sustancias prohibidas. En el lugar una mujer, que iba acompañada de sus hijos, fue retenida para su investigación por agentes ministeriales.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH