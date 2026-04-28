Alumno Presuntamente Amenaza con Atacar a Compañeros de Secundaria No. 20 en Monterrey

La presunta amenaza publicada por un alumno en redes sociales, donde señaló que iba a atacar a sus compañeros con arma blanca, generó la movilización de cuerpos de seguridad durante la mañana del martes 28 de abril en la Secundaria No. 20 Profesor Juan F. Escamilla, ubicada en la colonia Lomas Modelo, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

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Elementos de la Policía Estatal de Nuevo León, Fuerza Civil y agentes ministeriales arribaron al plantel educativo después de recibir el reporte de padres de familia, maestros y directivos de la Secundaria No. 20 Profesor Juan F. Escamilla, quienes estaban preocupados por las presuntas amenazas de ataque de un alumno a sus compañeros.

Las presuntas amenazas fueron publicadas por uno de los estudiantes en redes sociales, donde mostró una colección de cuchillos, aparentemente de cazador, lo cuales supuestamente iba a llevar a la escuela dentro de su mochila para agredir a sus compañeros.

Padres de familia acuden por sus hijos ante presunta amenaza

Ante la preocupación por esta presunta amenaza con arma blanca, los padres de familia de la Secundaria No. 20 Profesor Juan F. Escamilla decidieron acudir al plantel educativo en la colonia Modelo para llevárselos a sus casas y evitar riesgos, mientras las autoridades llevaban a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

Se presume que el presunto estudiante que emitió las amenazas ya fue identificado y se espera que de una explicación ante las autoridades; sin embargo, no han dado más detalles sobre esta situación.

Cabe destacar que con este caso suman tres presuntas amenazas diferentes escuelas de Monterrey y San Nicolás de los Garza durante la mañana del mismo martes 28 de abril, lo cual a generado alarma, pues el pasado lunes de igual manera se reportaron al menos cuatro presuntas amenazas en otros planteles educativos.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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